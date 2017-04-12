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Грузия и Литва продолжат активное сотрудничество в оборонной сфере


12.04.2017   12:49
Грузия и Литва продолжат активное сотрудничество в оборонной сфере — об этом было заявлено по итогам встречи в Тбилиси главы Минобороны Грузии Левана Изория с литовским коллегой Раймундасом Кароблисом.

Накануне министры провели переговоры в расширенном формате – с участием высокопоставленных представителей Вооруженных сил двух стран.

Изория поблагодарил главу Минобороны Литвы за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Отдельно грузинский министр отметил практическую поддержку, оказываемую Литвой Тбилиси в ходе реализации существенного пакета Грузия-НАТО.

После встречи главы оборонных ведомств подписали заявление, которое охватывает сразу несколько направлений сотрудничества в военной сфере: военное образование, увеличение возможностей национальной гвардии Грузии, а также поддержка страны Литвой в процессе осуществления военных реформ.

«Литва отличается максимальной готовностью сил специальных операций. Мы глубоко заинтересованы в продолжении практики совместных учений с ними. Мы заявляем о готовности и в будущем принять активное участие в учениях», — приводит слова Изория пресс-служба Минобороны Грузии.

По его словам, главной темой встречи стала тотальная концепция обороны, которая подразумевает наличие хорошего резерва и системы мобилизации.

«В этом направлении у Литвы есть хороший опыт. Перспектива нашего сотрудничества будет связана с развитием возможностей национальных гвардий для того, чтобы с их поддержкой мы сформировали резерв и систему мобилизации, соответствующую стандартам НАТО», — сказал Изория.

В свою очередь, литовский министр поздравил Грузию с задействованием 28 марта безвизового режима с Евросоюзом. Он также подчеркнул важность двухстороннего сотрудничества в оборонной сфере.

«Продолжится сотрудничество в сфере образования, которое подразумевает обменные программы между военной академией (Грузии – ред.) и колледжем обороны Балтии. А силы специальных операций будут одним из направлений сотрудничества. Хочу пригласить министра на учения Flaming Sword 2017 (балтийские военные учения «Пламенный меч» — ред.). Надеюсь, что и Грузия примет участие в совместных учениях», — сказал Кароблис.

Он отметил, что Грузия и Литва хорошо сотрудничают в двухстороннем формате, что является важным при существовании общих угроз.

«Есть один вопрос, который является общим для наших стран – это общие угрозы. Сотрудничество в этом направлении необходимо и политика сдерживания — актуальна. Мы продолжим сотрудничество в рамках международных миссий», — сказал Кароблис.

Официальный визит министра обороны Литвы был однодневным, литовская делегация уже покинула Грузию.

"Новости-Грузия"





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