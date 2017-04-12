По факту похищения 24-летней девушки полицией задержано одно лицо

12.04.2017 20:39 По факту похищения 24-летней полиция задержала одно лицо. Об этом «IPN» сообщили в МВД Грузии.



Как пояснили в ведомстве, задержанный по обвинению в незаконном лишении свободы 24-летней девушки признался в содеянном. Похищенная и похититель были найдены полицией некоторое время назад.



24-летнюю девушку сегодня в Гурджаани похитило 27-летний мужчина. Известно, что похищенная девушка несколько дней назад обратилась к правохранителям, заявив, что упомянутое лицо домогалось ее.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

