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По факту похищения 24-летней девушки полицией задержано одно лицо
12.04.2017 20:39
По факту похищения 24-летней полиция задержала одно лицо. Об этом «IPN» сообщили в МВД Грузии.
Как пояснили в ведомстве, задержанный по обвинению в незаконном лишении свободы 24-летней девушки признался в содеянном. Похищенная и похититель были найдены полицией некоторое время назад.
24-летнюю девушку сегодня в Гурджаани похитило 27-летний мужчина. Известно, что похищенная девушка несколько дней назад обратилась к правохранителям, заявив, что упомянутое лицо домогалось ее.
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