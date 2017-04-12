В Грузии установлены квоты на ввоз шести медикаментов

12.04.2017 20:45 Соответствующий меморандум был подписан министром здравоохранения Грузии Давидом Сергеенко и главой МВД Георгием Мгебришвили.



В правительстве Грузии уверены, что соглашение станет действенным инструментом в борьбе с аптечной наркоманией.



Документ подразумевает правовое определение допустимого количества в масштабах Грузии следующих препаратов: «Габапентин», «Баклофен», «Зопиклон», «Залеплон», «Тропикамид» и «Декстрометорфан».



«Ряд реформ был проведен в последние годы, чтобы уменьшить ущерб от злоупотребления фармацевтическими наркотиками. Они были эффективны в борьбе с внутривенными препаратами. Тем не менее, использование таблеток не по назначению остается проблемой», — отметил министр здравоохранения.



По словам Давида Сергеенко, специально созданная в прошлом году комиссия, которая объединила представителей МВД и Министерства здравоохранения, определила список таблеток, которые чаще всего употребляются в качестве наркотиков в Грузии.



Глава Министерства внутренних дел, в свою очередь, отметил, что злоупотребление фармацевтическими препаратами является проблемой не только в Грузии, но и других странах. По его словам, реформы, проведенные двумя министерствами, внесли большой вклад в борьбу с аптечной наркоманией в Грузии, а сегодняшний меморандум стал еще одним важным шагом в этом направлении.















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