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В Грузии установлены квоты на ввоз шести медикаментов
12.04.2017 20:45
Соответствующий меморандум был подписан министром здравоохранения Грузии Давидом Сергеенко и главой МВД Георгием Мгебришвили.
В правительстве Грузии уверены, что соглашение станет действенным инструментом в борьбе с аптечной наркоманией.
Документ подразумевает правовое определение допустимого количества в масштабах Грузии следующих препаратов: «Габапентин», «Баклофен», «Зопиклон», «Залеплон», «Тропикамид» и «Декстрометорфан».
«Ряд реформ был проведен в последние годы, чтобы уменьшить ущерб от злоупотребления фармацевтическими наркотиками. Они были эффективны в борьбе с внутривенными препаратами. Тем не менее, использование таблеток не по назначению остается проблемой», — отметил министр здравоохранения.
По словам Давида Сергеенко, специально созданная в прошлом году комиссия, которая объединила представителей МВД и Министерства здравоохранения, определила список таблеток, которые чаще всего употребляются в качестве наркотиков в Грузии.
Глава Министерства внутренних дел, в свою очередь, отметил, что злоупотребление фармацевтическими препаратами является проблемой не только в Грузии, но и других странах. По его словам, реформы, проведенные двумя министерствами, внесли большой вклад в борьбу с аптечной наркоманией в Грузии, а сегодняшний меморандум стал еще одним важным шагом в этом направлении.
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