Леван Изория о реформе обороны и НАТО

12.04.2017 21:41 Министр обороны Грузии Леван Изория 11 апреля выступил в парламентском Комитете по обороне и безопасности, где он рассказал о текущих и запланированных изменениях в системе обороны Грузии.



Изория заявил, что проводившимся реформам предшествовали изменения в политике обороны евроатлантического содружества с 2014 года. По его словам, эти изменения отражают осознание того, что Россия представляет собой основную угрозу, а также сообщают Грузии, что несмотря на оснащение и обучение, численность Вооруженных сил также является важным фактором. В числе этих изменений Изория назвал восстановление призыва на обязательную военную службу в Швеции и Литве.



«У нас есть амбиция, чтобы быть сильными не только в международных миссиях... но и чтобы в рамках нашей страны у нас был такой высокий уровень военной готовности, чтобы в случае потенциальной агрессии дать адекватный ответ», - заявил Изория.



Министр обороны сказал депутатам, что именно эти опасения и послужили причиной восстановления системы призыва на обязательную военную службу и внедрения новой системы резерва, как основного компонента Концепции тотальной обороны.



Еще один аспект реформ, о котором также говорил Изория, касался бюджета обороны. По его словам, 70% оборонного бюджета Грузии было израсходовано на зарплаты и социальные бенефиты – эта сумма намного превышает стандарт НАТО, который составляет, максимум, 55%. Министр обороны отметил, что изменится и большая часть бюджета пойдет на приобретение оснащения и на обеспечение боевой готовности.



«Если страна не будет защищена, если ее суверенитет не будет обеспечен, у нас нет шанса развития... Поэтому именно эти шаги (усиление оборонных возможностей) должны стать зонтом защиты перед лицом тех угроз, которые стоят не только перед Грузией, но и всей Европой и цивилизованным миром, угрозой которая исходит из России, и на которую мы должны дать адекватный ответ только и только путем усиления нашей обороноспособности», - заявил Изория.



США планируют оказать помощь в улучшении оборонных возможностей грузии посредством Программы готовности обороны Грузии, при поддержке иностранных фондом военного финансирования (FMF).



Программа предусматривает формирование в Грузии Центра боевой готовности, который будет аналогичным Совместному многонациональному центру подготовки в Германии. Изория заявил, что центр, предположительно, будет размещен в Вазиани. Грузинская сторона осуществит инвестиции в размере 10 млн лари.



Еще одной частью программы является постоянная боевая подготовка Вооруженных сил Грузии в течение следующих 3-4 лет в соответствии со стандартам НАТО. По словам Изория, с 1 марта 2018 года к подготовке в рамках программы приступят девять грузинских пехотных батальона.



Изория также сообщил депутатам, что Грузия предложила НАТО направить двух военных офицеров на службу в Штаб-квартиру Многонациональной бригады НАТО в Румынию.



Civil Georgia











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