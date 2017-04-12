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Ежегодный отчет СГБ завтра заслушают на объединенном заседании трех комитетов парламента Грузии
12.04.2017 23:21
Ежегодный отчет Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии завтра заслушают на объединенном заседании трех комитетов грузинского парламента.
Отчет будет заслушан на заседании комитетов по юридическим вопросам, обороны и безопасности и по защите прав человека. С документом депутатов ознакомит заместитель руководителя СГБ Александр Табатадзе.
По предварительной информации, слушание пройдет в закрытом формате для медиа. Вместе с тем, по информации председателя комитета по юридическим вопросам Эки Беселия, непосредственно на пленарном заседании парламента отчет представит глава СГБ Вахтанг Гомелаури.
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