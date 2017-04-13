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Россия стала более агрессивной - Столтенгберг


13.04.2017   11:35
НАТО не видит прямой угрозы со стороны РФ, но считает, что Россия стала более агрессивной, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не видим прямой угрозы членам нашего альянса со стороны России. Но мы видим более агрессивную Россию", — сказал он в интервью телекомпании CNN.

Отвечая на вопрос о том, можно ли нынешние отношения между Россией и Западом назвать холодной войной, Столтенберг ответил, что "это не холодная война". Однако он признал наличие "повышенной напряженности" в отношениях. В этой связи глава НАТО заявил о необходимости "более сильной и заслуживающей доверия стратегии сдерживания" информирует РИА Новости.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что "Россия является для НАТО крупнейшим соседом".

"Поэтому мы должны искать способы для создания отношений с ней", — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.






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