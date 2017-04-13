В Грузии уничтожили 46 кг наркотиков

13.04.2017 14:09 Сотрудники МВД Грузии уничтожили порядка 46 килограмм героина, конопли, марихуаны, метадона и кокаина, изъятых в разное время в масштабе страны.



Как сообщает МВД Грузии, в высокотемпературной печи сожгли 1,1 килограмм героина, 17 килограмм и 636 грамма конопли, 25 килограмм и 600 граммов марихуаны, 14 грамм метадона и 1,5 килограмм кокаина.



Кроме того, полиция уничтожила 821 таблетку наркотического вещества «субутекс», 2 тысячи 562 таблеток наркотического средства, содержащего кодеин, 92 таблетки и 22 ампулы «морфина», 108 таблеток психоактивного вещества MDMA (3,4 — метилэндиоксиметамфетамин) и 3 тысячи 14 таблеток наркотического вещества, содержащего прегабалин.



Правоохранители уничтожают наркотики и психоактивные вещества каждые три месяца на основании решения суда, отмечают в МВД.



Уничтожением наркотиков занимается специальная комиссия, созданная по приказу министра внутренних дел под надзором сотрудников Главной прокуратуры Грузии и министерства труда, здравоохранения и социальной защиты.















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