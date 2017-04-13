Около 800 иностранцев, связанных с конфликтами на Ближнем Востоке, не пустили за год в Грузию

13.04.2017 14:13 Три комитета парламента Грузии на совместном заседании в четверг в закрытом режиме заслушали отчет о проделанной Службой госбезопасности (СГБ) республики работе в 2016 году.



Заседание было закрытым в связи с секретной информацией, предоставленной депутатам.



Между тем в обнародованном накануне отчете СГБ говорится, что в 2016 году на основании оперативной информации, связанной с военными действиями в Сирии и Ближнем Востоке, около 800 иностранным гражданам было отказано во въезде в Грузию.



"Соответствующие мероприятия проводятся в отношении временно или постоянно проживающих в Грузии лиц, имеющих двойное гражданство, которые могут иметь связи с иностранными спецслужбами", - отмечается в отчете.



В нем приводятся данные, что за год у 1786 иностранных граждан были выявлены фальшивые идентификационные документы.



"Иностранные службы разведки постоянно стараются с легальных и нелегальных позиций проникнуть в органы власти, и структуры безопасности Грузии, получить доступ к государственным секретам, завербовать или внедрить конкретных лиц, добыть информацию о процессах в политической, экономической и военной сфере Грузии. Их основным стремлением является воздействие на внутреннюю и внешнюю политику страны", - говорится в отчете.















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