СГБ: Российский военный контингент представляет «экзистенциальную угрозу» грузинскому государству

13.04.2017 15:39 Служба государственной безопасности Грузии опубликовала ежегодный доклад, который охватывает 2016 год. В документе отражены взгляды СГБ о главных угрозах национальной безопасности Грузии и приоритетах службы.



Оккупированные территории (Абхазия, Цхинвальский регион/т.н. Южная Осетия)



Существование оккупированных территорий в докладе СГБ считается «главным вызовом» страны, а расположенный там российский военный контингент в большом количестве и «возрастающая милитаризация» рассматривается в качестве «экзистенциальной угрозы» для грузинского государства.



В числе других проблем на оккупированных территориях в докладе также перечислены дискриминация грузинского населения, ограничение свободного передвижения и доступности образования, незаконное задержание местных жителей (по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы), процесс т.н. «бордеризации».



Службы государственной безопасности «осуществляет координацию мероприятий по безопасности на месте. В то же время, она является ведущим учреждением со стороны центральной власти на встречах в формате Механизма предотвращения инцидентов и реагированию на них в Гали (по вопросам Абхазии) и Эргнети (по вопросам Цхинвальского региона).



Разведывательная деятельность иностранных государств



Доклад СГБ также описывает деятельность иностранных разведслужб в Грузии. Согласно докладу, «разведслужбы иностранного государства с легальных и нелегальных позиций постоянно пытаются проникнуть в органы власти и структуры безопасности страны, получить доступ к государственной тайне, завербовать или/и внедрить конкретных лиц, получить информацию о происходящих процессах в политической, военной и экономической сферах Грузии. Их основным стремлением является оказание влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны».



СГБ отмечает, что «спецслужбы различных государств используют т.н. «мягкую силу», в том числе, компоненты «народной дипломатии» и «информационной диверсии».



В докладе также говорится, что сами службы безопасности Грузии часто становятся мишенью иностранных оппонентов, что подталкивает их постоянно принимать меры по нейтрализации этих усилий.



Доклад также затрагивает тему попытки взрыва участка российско-армянского газопровода у села Сагурамо. 20 августа 2016 года в связи с этим фактом были задержаны семь подозреваемых. В настоящее время дело рассматривает Тбилисский городской суд. Примечательно, что в то время, когда доклад СГБ затрагивает пункт терроризма, эти действия обсуждаются в главе «Контрразведывательной деятельности», которая описывает действия иностранных спецслужб в Грузии.



Терроризм



Согласно докладу, Грузия не принадлежит к числу стран с высоким риском террористических нападений, но существуют «определенные вызовы», которые связаны с террористическими организациями и радикальными идеологиями. Документ отмечает, что сократилось количество радикализированных граждан, желающих подключиться к террористической деятельности.



В докладе перечислены пять грузинских членов джихадистских террористических организаций, которые были привлечены к судебной ответственности в 2016 году и еще одно лицо, которое было осуждено по тому же делу. СГБ также начала следствие в отношении нескольких граждан иностранных государств, проживающих в Грузии, которые поддерживали т.н. «Исламское государство» и террористическую деятельность.



В докладе также говорится, что СГБ активно работала по направлению предотвращения использования территории Грузии в качестве транзита для желающих участвовать в боевых действиях на территории Сирии и Ирака. 750 лицам был запрещен въезд в Грузию, исходя из контртеррористических мотивов.



Другие вопросы



В докладе в числе других вопросов также затрагивается химическая, биологическая, радиационная и ядерная безопасность; борьба против коррупции и защита персональных данных.



Согласно докладу, в 2016 году были предотвращены два факта незаконного обращения с радиоактивными веществами. 14 апреля в Тбилиси был изъят специальный контейнер заводского производства, в котором был помещен «Уран 238», задержаны 6 лиц. 25 апреля в Кобулети было изъято 1665,5 граммов радиоактивного вещества (81 единица предметов цилиндрической формы), которые содержали «Уран 235» и «Уран 238», задержаны 6 лиц.



В 2016 году СГБ начала следствие по 47 уголовным делам. В качестве обвиняемых к уголовной ответственности привлечены 59 лиц по 32 уголовным делам.



СГБ заявляет, что в отчетный период она уделяла особое внимание защите персональных данных человека, в активном сотрудничестве с инспектором по защите персональных данных.



Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

