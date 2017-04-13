В 2016 году в рамках контрразведывательной деятельности СГБ начато следствие по 17 делам

13.04.2017 17:19 В 2016 году в рамках контрразведывательной деятельности Службы государственной безопасности начато уголовное следствие по 17 делам, а в виде обвиняемых к ответственности привлечены 21 человек - об этом говорится в отчете СГБ за 2016 год.



В отчете сказано, что 20 августа 2016 года за групповую подготовку террористического акта, и за противоправную покупку-хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в террористических целях (преступление, предусмотренное подпунктом "а" части 1, и части 2 статьи 323 УК Грузии, а также части 1 статьи 3231) в виде обвиняемых были задержаны 7 граждан Грузии.



"Иностранные службы разведки постоянно стараются с легальных и нелегальных позиций проникнуть в органы власти, и структуры безопасности страны, получить доступ к государственным секретам, завербовать и/или внедрить конкретных лиц, добыть информацию о процессах, текущих в политической, экономической, и военной сфере Грузии. Их основным стремлением является воздействие на внутреннюю и внешнюю политику страны.



Для нейтрализации этого Служба государственной безопасности в постоянном режиме осуществляла выявление и пресечение деятельности, планов иностранных разведывательных служб, используемых им сил и средств, изучение формы и методов действия, объектов и связей интереса, а также действий, направленных против государственных интересов"- написано в отчете.



К информации, с 10:00 часов утра идет слушание отчета в парламентских комитетах по юридическим, вопросам обороны и безопасности, и защиты прав человека. Документ представил депутатам заместитель начальника СГБ Александр Табатадзе.

















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