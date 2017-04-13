Спецслужбы Грузии за год выявили фальшивые документы у 1786 иностранцев

13.04.2017 17:38 Около 800 иностранным гражданам было отказано во въезде в Грузию в 2016 года на основании оперативной информации, связанной с военными действиями в Сирии и Ближнем Востоке. Об этом говорится в обнародованном докладе Службы госбезопасности Грузии.



Доклад сегодня был представлен в закрытом режиме на объединенном заседании трех комитетов парламента.



«Соответствующие мероприятия проводятся в отношении временно или постоянно проживающих в Грузии лиц, имеющих двойное гражданство, которые могут иметь связи с иностранными спецслужбами», — отмечается в отчете СГБ.



По данным грузинских спецслужб, в 2016 году у 1786 иностранных граждан были выявлены фальшивые идентификационные документы.



В отчете СГБ также отмечается, что «иностранные службы разведки пытаются легальными и нелегальными способами проникнуть в органы власти и структуры безопасности Грузии, получить доступ к государственным секретам, завербовать или внедрить конкретных лиц, добыть информацию о процессах в политической, экономической и военной сфере Грузии». При этом основным мотивом называется «воздействие на внутреннюю и внешнюю политику страны», — подчеркивает СГБ.















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