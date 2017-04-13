СГБ: Грузия не относится к числу стран высокого риска террористического нападения

13.04.2017 18:04 В Службе государственной безопасности говорят, что их главнейшим приоритетом является борьба с терроризмом, но в то же время заявляют, что Грузия не относится к числу стран высокого риска террористического нападения. Об этом сказано в отчете СГБ за 2016 год.



В отчете сказано, что "Исламское Государство", и другие экстремистские группировки приобрели определенное количество сторонников в отдельных регионах Грузии.



"Распространители радикальной идеологии стараются использовать религиозные взгляды и низкое сознание определенной части общества соответственно своим интересам"- написано в отчете.



По статистическим данным, в 2016 году на основании террористических активностей разного рода начались следствия по 9 делам. В Службе государственной безопасности заявили, что в этот же период были выявлены проживающие заграницей граждане Грузии, сторонники "Исламского государства", которые поддерживали идеологию террористических организаций с помощью интернета. В тот же период СГБ в контртеррористическом контексте взяла на контроль на границе Грузии 1 500 лиц, а 750 запретила въезд в страну.















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