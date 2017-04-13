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Прокуратура завершила расследование дела об убийстве Гиги Шенгелия на территории военного центра «Крцаниси»


13.04.2017   18:13
Прокуратура Грузии завершила расследование дела об убийстве Гиги Шенгелия часовым на территории военного центра «Крцаниси».

По информации следственного ведомства, военный действовал в рамках закона.

По официальным данным, в ночь на 23 октября 2016 года караульный "Крцаниси" пресек нападение трех человек на центр и убил одного из нападавших после того, как тот не подчинился его словесному требованию. Двое других нападавших сбежали. К расследованию обстоятельств преступления под надзором прокуратуры приступила Военная полиция Минобороны.

«Следствие неопровержимо доказало, что часовой действовал с учетом требований приказа президента Грузии №310 от 18 июня 2008 года «Об утверждении караульного устава в Вооруженных силах». Соответственно, прокуратура приняла решение о прекращении следствия из-за отсутствия действий, учитываемых уголовным законом», — сказано в сообщении.

Следственное ведомство также установило, что Гига Шенгелия и его сообщники планировали завладеть имуществом, принадлежащим министерству обороны и с этой целью проникли на территорию центра «Крцаниси».

Родственники убитого, после ознакомления с обстоятельствами случившегося, заявили, что полностью доверяют следствию.







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