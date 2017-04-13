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Таргамадзе не исключает участие СГБ в организации подрыва своего автомобиля
13.04.2017 18:26
Бывший депутат парламента и представитель партии «Европейская Грузия» Гиви Таргамадзе не исключает, что в планировании и осуществлении взрыва его автомобиля в центре Тбилиси принимала участие Служба госбезопасности Грузии.
К такому выводу Таргамадзе пришел после того, как сегодня спросил у заместителя главы СГБ Александра Табатадзе, почему расследованием взрыва автомобиля не занялась спецслужба и этот факт не был квалифицирован как теракт.
Табатадзе, который прибыл в парламент для выступления на комитетском слушании в закрытом режиме, ответил, что СГБ не имеет отношение к этому делу и уточнил, что его расследует МВД по статье «попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах».
«Я нигде не получил ответа, почему этому делу не дают квалификацию теракта, и почему его не расследует Служба Госбезопасности. Это было бы естественным, не так ли? Сегодняшний ответ, как вы видели, был никаким. Мне рассказали кто расследует дело. Это я и так знал. Единственный ответ, что с большой вероятностью Служба госбезопасности сама участвовала в планировании и осуществлении этого взрыва. Именно поэтому СГБ не расследует это дело», — сказал Таргамадзе в интервью телекомпании «Рустави-2».
Автомобиль Таргамадзе, который в тот период был депутатом парламента, был взорван дистанционно неподалеку от офиса бывшей правящей партии «Единое национальное движение» в центре Тбилиси вечером 4 октября 2016 года, за несколько дней до выборов в парламент. В момент взрыва в машине находились Таргамадзе и его водитель, которые получили контузию. Более серьезно пострадали пятеро прохожих, которые были госпитализированы.
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