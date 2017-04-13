В городах Грузии прошел конкурс стрит-арта на тему НАТО

13.04.2017 18:49 В десяти городах Грузии прошел конкурс стрит-арта на тему НАТО.



На предварительно отобранных стенах зданий грузинских городов Тбилиси, Гори, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Телави, Ахалцихе, Рустави, Озургети, Марнеули, мастера граффити изобразили композиции, отражающие свое видение перспектив сотрудничества Грузии с НАТО, цели и задачи Североатлантического альянса. Отразили в настенной графике творческую проекцию евроатлантических стремлений Грузии.



Победители конкурса уже определились. Первое место заняли ребята разрисовавшие стены в Гардабани и Тбилиси. Их ожидает недельная поездка в Будапешт. Во время путешествия молодые художники смогут отточить свое мастерство и научится новым графическим приемам.



Авторы работы в Кутаиси занявшие второе место отправятся в Болгарию. Третье место получила работа зугдидских художников.















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