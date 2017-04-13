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В 2016 году в Грузии было возбуждено девять уголовных дел о терроризме
13.04.2017 20:29
В течение 2016 года в Грузии на основании различных террористических действий было начато расследование девяти уголовных дел, а в отношении нескольких лиц ведется уголовное преследование. Об этом заявил, выступая с отчетом на объединенном заседании комитетов парламента Грузии, заместитель начальника Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Александр Табатадзе.
По его информации, в прошлом году в пользу стороны обвинения было завершено расследование еще ряда уголовных дел в связи с терроризмом, возбужденных в 2015 году.
Названы в отчете и конкретные имена и фамилии членов террористических организаций, привлеченных к ответственности в Грузии. В их числе представитель так называемого «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аюф Борчашвили и члены его группировки, которым Тбилисский городской суд 7 марта 2016 года присудил лишение свободы.
В августе того же года был признан виновным в членстве в террористической организации и осужден на лишение свободы Давид Борчашвили. Аналогичное обвинение в августе 2016 года было предъявлено и Шархану Маргошвили, находящемуся в заключении в Грузии с 2014 года по обвинению в незаконном пересечении границы.
28 декабря прошлого года было начато расследование о создании в Грузии группировки, поддерживающей «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и приняты меры в отношении группы из 15-ти иностранных студентов, которые экстремистскими призывами оказывали идеологическую поддержку терроризму.
СГБ также выявила несколько фактов попыток финансирования терроризма, в частности, определила личности 20 иностранцев, которые учредили в Грузии фирмы, ведущие сомнительную финансовую деятельность.
В целом в контртеррористическом направлении на пограничный контроль в Грузии были взяты 1500 человек, а 750 лицам был запрещен въезд в Грузию.
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