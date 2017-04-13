Военнослужащим срочной службы в Грузии установили выходные дни

13.04.2017 20:33 Военнослужащим срочной службы в Грузии определили выходные дни. По информации пресс-службы президента Грузии, президент Георгий Маргвелашвили подписал утвержденный парламентом закон «О статусе военнослужащих», который устанавливает выходные дни для военнослужащих.



В частности, в период начальной боевой подготовки военнослужащие срочной службы в системе министерства обороны будут отдыхать не менее трех суббот-воскресений, а после окончания начальной военной подготовки и до конца срока службы они будут отдыхать каждую субботу и воскресенье.



Действующим законодательством военнослужащим срочной службы предоставляется один выходной день в неделю.



















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