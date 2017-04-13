США подтвердили первое использование «матери всех бомб» в Афганистане

13.04.2017 22:22 Представители Пентагона подтвердили применение в Афганистане сверхмощной фугасной авиационной бомбы, которая получила прозвище «мать всех бомб», передает ТАСС.



«Впервые эта бомба была использована в бою», — сказали в Пентагоне.



В Пентагоне также подчеркнули, что данная операция разрабатывалась на протяжении нескольких месяцев.



Ранее телеканал CNN сообщил об использовании «матери всех бомб» в Афганистане.















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