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США подтвердили первое использование «матери всех бомб» в Афганистане
13.04.2017 22:22
Представители Пентагона подтвердили применение в Афганистане сверхмощной фугасной авиационной бомбы, которая получила прозвище «мать всех бомб», передает ТАСС.
«Впервые эта бомба была использована в бою», — сказали в Пентагоне.
В Пентагоне также подчеркнули, что данная операция разрабатывалась на протяжении нескольких месяцев.
Ранее телеканал CNN сообщил об использовании «матери всех бомб» в Афганистане.
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