Прокуратура прекратила расследование по инциденту в Крцанисском учебном центре

14.04.2017 16:04 Прокуратура Грузии прекратила расследование в связи с фактом уничтожения жизни по неосторожности Гиги Шенгелия, который имел место в октябре прошлого года на территории учебного центра Министерства обороны «Крцаниси».



24 октября 2016 года Министерство обороны сообщило, что на территории Центра учений и военного образования «Крцаниси», 23 октября, во время попытки «незаконного вторжения» трех лиц погиб один из них Гига Шенгелия после того, как служащий караула выстрелил в их направлении. В связи с произошедшим было начато расследование.



В опубликованном 13 апреля заявлении прокуратуры говорится, что в ходе следствия было проведено множество следственных и процессуальных действий, были допрошены десятки свидетелей, проведены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы и следственные действия иных типов.



«Проведенное расследование неопровержимо доказало, что караульщик действовал в соответствии с требованиями приказа президента Грузии от 19 июня 2008 года «Об утверждении Устава караула Вооруженных сил Грузии». Соответственно, прокуратура приняла решение о прекращении расследования в связи с отсутствием действий, предусмотренных уголовным законодательством», - говорится в заявлении прокуратуры.















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