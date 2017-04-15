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252 новобранца МВД Грузии принесли присягу


15.04.2017   18:00
252 новобранца Департамента по особым заданиям МВД Грузии принесли присягу, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

На торжественной церемонии присутствовали заместитель главы МВД Грузии Мераб Малания и директор Департамента по особым заданиям Миндия Лорткипанидзе. Они поздравили новобранцев и членов их семей, присутствующих на мероприятии, с принесением присяги.

В течение года новобранцы будут нести обязательную военную службу в департаменте. Бойцы будут посещать теоретические и практические занятия для того, чтобы овладеть всеми навыками профессиональных военных.

МВД Грузии берет на себя обязанности по обеспечению новобранцев бесплатной медицинской помощью и бесплатным питанием. В случае болезни, бойцы могут воспользоваться краткосрочным отпуском, также они смогут принять участие в различных спортивных играх и других активностях, которые организует ведомство.

После завершения обязательной службы, проявившие себя наилучшим образом солдаты, при желании смогут продолжить службу. Некоторым из новобранцев предложат подать соответствующую заявку, чтобы начать работу в различных подразделениях МВД.

"Новости-Грузия"





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