В Телави ранен экс-депутат парламента Грузии

18.04.2017 11:09 В Телави (регион Кахети) во дворе собственного дома ранили экс-депутата парламента Грузии Васила Давиташвили.



Инцидент произошел, когда Давиташвили возвращался домой с кладбища.



Выстрел в политика был произведен из огнестрельного оружия типа «Макаров». Давиташвили получил 8 огнестрельных ранений в область живота и нижних конечностей.



Экс-депутат переведен в районную больницу Телави, ему проводится срочная операция.



Члены семьи Давиташвили узнали нападающего. По их словам, возможно факт нападения связан с прежней деятельностью экс-депутата, так как с предполагаемым подозреваемым у него ранее был конфликт.



Васил Давиташвили был членом парламента Грузии в 2011 году. В законодательном органе он представлял партию «Единое национальное движение», а до этого занимал должность главы Правления Телави.















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