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Стрелявший в экс-депутата парламента задержан
18.04.2017 11:45
Сотрудники МВД Грузии в селе Кисисхеви в Кахетии арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на экс-депутата грузинского парламента Васила Давиташвили, сообщает агентство «Новости-Грузия». Ранее сегодня, 17 апреля, в Давиташвили стреляли во дворе его дома в городе Телави, когда он возвращался с кладбища.
При личном обыске задержанного был изъят пистолет «Макарова». Обвиняемый признает свою вину, сообщают в МВД. Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».
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