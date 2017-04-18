Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Стрелявший в экс-депутата парламента задержан


18.04.2017   11:45
Сотрудники МВД Грузии в селе Кисисхеви в Кахетии арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на экс-депутата грузинского парламента Васила Давиташвили, сообщает агентство «Новости-Грузия». Ранее сегодня, 17 апреля, в Давиташвили стреляли во дворе его дома в городе Телави, когда он возвращался с кладбища.

При личном обыске задержанного был изъят пистолет «Макарова». Обвиняемый признает свою вину, сообщают в МВД. Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
МВФ ожидает 5,5%-ный рост экономики в Грузии к 2020 году
Двусторонняя торговля с Ираном выросла на 50% - глава МИД
Иран предлагает строительство коридора между Персидским заливом и Черным морем
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сирии ранили российских журналистов
Мы должны объединиться миром, примирением, прощением - Цихелашвили
Члены семьи задержанных абхазами Рогава грозятся перманентными акциями
Новым спикером абхазского «парламента» избран Валерий Кварчия
327 граждан Грузии были задержаны близ линии оккупации в 2016 году
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Алиев: Связи между Азербайджаном и Болгарией находятся на высоком уровне
В Дагестане дальнобойщики пожаловались на отсутствие реакции властей
Армения не откажется от проекта строительства СЭЗ на границе с Ираном
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна