Стрелявший в экс-депутата парламента задержан

18.04.2017 11:45 Сотрудники МВД Грузии в селе Кисисхеви в Кахетии арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на экс-депутата грузинского парламента Васила Давиташвили, сообщает агентство «Новости-Грузия». Ранее сегодня, 17 апреля, в Давиташвили стреляли во дворе его дома в городе Телави, когда он возвращался с кладбища.



При личном обыске задержанного был изъят пистолет «Макарова». Обвиняемый признает свою вину, сообщают в МВД. Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

