За сбыт фальшивых долларов в Рустави арестован мужчина

18.04.2017 12:07 В городе Рустави арестован мужчина за сбыт поддельных 100-долларовых купюр. Об этом сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.



Следствие утверждает, что обвиняемый реализовал фальшивые 100 долларовые купюры на сумму в 13,6 тысяч долларов. Поддельные деньги изъяты в качестве вещественного доказательства.



Уголовное дело возбуждено по статье «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере», что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.















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