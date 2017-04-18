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За сбыт фальшивых долларов в Рустави арестован мужчина


18.04.2017   12:07
В городе Рустави арестован мужчина за сбыт поддельных 100-долларовых купюр. Об этом сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.

Следствие утверждает, что обвиняемый реализовал фальшивые 100 долларовые купюры на сумму в 13,6 тысяч долларов. Поддельные деньги изъяты в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по статье «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере», что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.






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