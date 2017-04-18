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23-й батальон II бригады принял полномочия на афганской базе Баграм
18.04.2017 13:02
23-й батальон II пехотной бригады вооруженных сил Грузии официально включился в миссию "Твердой поддержки".
Подразделение, прибывшее в Исламскую Республику Афганистан две недели назад, уже полностью приняло от 32-го батальона задачу охраны авиационной базы Баграм и прилегающей территории. Церемониал передачи полномочия состоялся на авиационной базе Баграм.
Мероприятие началось с выполнения государственного гимна Грузии. Собравшаяся общественность минутой молчания почтила память грузинских солдат, погибших за территориальную целостность Грузии и в международных миссиях, а также военнослужащих и гражданских лиц, погибших в результате взрыва на авиационной базе Баграм 12 ноября.
С речью к личному составу обратились командир тактической группировки "Спартанцы", вице-полковник Стефан Филипс, и командир грузинской союзнической группы корпуса морских пехотинцев, вице-полковник Скотт Мейфид. Они поблагодарили 32-й батальон за выполнение задач, предусмотренных международной операцией, и пожелали 23-у батальону успешного выполнения миссии.
На церемониале присутствовали начальник вооруженных сил Грузии в Афганистане, полковник Муртаз Гуджеджиани, и командир авиационной базы Баграм, американский двухзвездочный генерал Джон Томсон.
На мероприятие были приглашены командиры действующих подразделений коалиционных сил, дислоцированных на авиабазе Баграм, главы администрации Карабаха и Баграм. На церемониале находились также грузинские гражданские лица, дислоцированные на авиационной базе Баграм.
Мероприятие передачи полномочия продолжилось церемониалом награждения грузинских и американских военнослужащих. За успешное выполнение миссии "Твердой поддержки" командиру 32-го батальона, вице-полковнику Роману Саникидзе вручили "Бронзовую медаль", а личному составу медали "Генерал Квинитадзе", и "За спасение жизни".
Грузинская сторона наградила американских военных за вклад в дело развития военного сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами. Памятные подарки получили и другие представители коалиционных сил.
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