Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

23-й батальон II бригады принял полномочия на афганской базе Баграм


18.04.2017   13:02
23-й батальон II пехотной бригады вооруженных сил Грузии официально включился в миссию "Твердой поддержки".

Подразделение, прибывшее в Исламскую Республику Афганистан две недели назад, уже полностью приняло от 32-го батальона задачу охраны авиационной базы Баграм и прилегающей территории. Церемониал передачи полномочия состоялся на авиационной базе Баграм.

Мероприятие началось с выполнения государственного гимна Грузии. Собравшаяся общественность минутой молчания почтила память грузинских солдат, погибших за территориальную целостность Грузии и в международных миссиях, а также военнослужащих и гражданских лиц, погибших в результате взрыва на авиационной базе Баграм 12 ноября.

С речью к личному составу обратились командир тактической группировки "Спартанцы", вице-полковник Стефан Филипс, и командир грузинской союзнической группы корпуса морских пехотинцев, вице-полковник Скотт Мейфид. Они поблагодарили 32-й батальон за выполнение задач, предусмотренных международной операцией, и пожелали 23-у батальону успешного выполнения миссии.

На церемониале присутствовали начальник вооруженных сил Грузии в Афганистане, полковник Муртаз Гуджеджиани, и командир авиационной базы Баграм, американский двухзвездочный генерал Джон Томсон.

На мероприятие были приглашены командиры действующих подразделений коалиционных сил, дислоцированных на авиабазе Баграм, главы администрации Карабаха и Баграм. На церемониале находились также грузинские гражданские лица, дислоцированные на авиационной базе Баграм.

Мероприятие передачи полномочия продолжилось церемониалом награждения грузинских и американских военнослужащих. За успешное выполнение миссии "Твердой поддержки" командиру 32-го батальона, вице-полковнику Роману Саникидзе вручили "Бронзовую медаль", а личному составу медали "Генерал Квинитадзе", и "За спасение жизни".

Грузинская сторона наградила американских военных за вклад в дело развития военного сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами. Памятные подарки получили и другие представители коалиционных сил.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Сельское население Грузии сокращается
Израиль ограничивает миграцию из Грузии
МВФ ожидает 5,5%-ный рост экономики в Грузии к 2020 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ВС Абхазии осуждает визит Лаврова в оккупированный регион Грузии
В Сирии ранили российских журналистов
Мы должны объединиться миром, примирением, прощением - Цихелашвили
Члены семьи задержанных абхазами Рогава грозятся перманентными акциями
Новым спикером абхазского «парламента» избран Валерий Кварчия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии провел переговоры с главой МИД Ирана
Алиев: Связи между Азербайджаном и Болгарией находятся на высоком уровне
В Дагестане дальнобойщики пожаловались на отсутствие реакции властей
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна