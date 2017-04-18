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В Восточной Грузии ранен полицейский
18.04.2017 14:27
Полицейского, который не был при исполнении, ранили из огнестрельного оружия в гостях у знакомых в селе Одзиси (регион Мцхета-Мтианети), сообщает телекомпания Rustavi2.
Инцидент произошел накануне на почве ссоры между гостями. Полицейского госпитализировали, а стрелявшего, по словам очевидцев, задержали. Хотя эту информацию в МВД не подтверждали.
Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "противоправное приобретение или хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", что карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.
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