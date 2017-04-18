Министр обороны Грузии отправился во Францию с двухдневным рабочим визитом

18.04.2017 14:50 Согласно информации Министерства обороны, министр обороны Грузии Леван Изория отправился в Республику Франция с двухдневным рабочим визитом. Его примет французский коллега Жан-Ив Ле Дриан.



В разговоре наедине министры рассмотрят направления двухстороннего сотрудничества в сфере обороны между Грузией и Францией. Разговор коснется включенности французской стороны в одну из инициатив, предусмотренных существенным пакетом НАТО-Грузии (SNGP).



В рамках рабочего визита министр обороны Грузии примет участие в церемониале зажжения огня у Триумфальной арки, посвященного памяти солдат, погибших в боевых действиях.

















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