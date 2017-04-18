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Личная охрана Патриарха переходит в подчинение ССГО
18.04.2017 16:45
Состав личной охраны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II переходит в подчинение специальной службы государственной охраны. ИА «Интерпрессньюс» подтвердили эту информацию в МВД Грузии.
Сообщается также, что до 1 апреля 2017 года состав личной охраны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II находился в подчинении полиции охраны МВД Грузии.
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