В Грузии объявлен набор желающих на контрактную военную службу

18.04.2017 19:50 Министерство обороны Грузии объявляет набор на четырехлетнюю контрактную военную службу в Вооруженных силах страны. Контрактниками смогут стать граждане Грузии, которым не исполнилось 27 лет, не проходившие обязательной военной службы и находящиеся на обязательном военном учете, говорится в заявлении оборонного ведомства.



Контрактными военнослужащими могут стать и находящиеся в резерве рядовые, капралы и сержанты (мичманы), чей возраст не превышает 35 лет. Желающие стать контрактниками после подачи всей необходимой документации станут рекрутами и пройдут 10-недельный курс начальной боевой подготовки. Курсы начальной боевой подготовки начнутся с 5 июня.



После успешного прохождения курса начальной боевой подготовки рекруты будут распределены в военные подразделения. Минобороны заявляет, что в течение четырех лет контрактники будут получать высокое материальное вознаграждение, которое будет расти в зависимости от звания, должности и военного стажа.



Кроме того, военные, проходящие контрактную службу, обеспечиваются современным обмундированием и бесплатным медицинским обслуживанием. Помимо высокой зарплаты контрактная военная служба дает возможность карьерного роста, отмечают в ведомстве.















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