Три сотрудника охраны патриарха уволены с работы

19.04.2017 10:57 Члены охраны патриарха, в том числе водитель патриарха, уволены с работы - информацию об этом распространила телекомпания "Иберия".



По той же информации, освобожденные лица осмысливались, как кадры бывшего начальника охраны патриарха, Сосо Оханашвили.



Юрист патриархии Эдишер Карчава подтвердил, что три сотрудника службы охраны действительно покинули должности. На вопрос, связано ли их увольнение с т.н. делом цианида, Карчава ответил:



"Я могу подтвердить, что сами руководящие лица государства выразили готовность, что охрану Его Святейшества следует усилить, и возвести на высокий уровень. Исходя из этого, возможно, это так и есть".



Тем временем, по словам бывшего руководителя службы охраны патриарха Сосо Оханашвили, эти люди не ушли бы с должности по своей воле.

















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