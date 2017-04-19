MDF: Число посланий, направленных против НАТО, возросло по сравнению с минувшими годами

19.04.2017 12:10 "Антизападная пропаганда"- так называются результаты годичного мониторинга Фонда развития СМИ (MDF), в рамках которого обозреваются антизападные послания и дезинформации, выявленные в грузинских медиа средствах в 2016 году. Согласно исследованию, послания распространяются как по медиа средствам, так и с помощью отдельных представителей политического класса, лиц духовенства, разных общественных организаций, и общества.



По исследованию MDF, как и в прошлый период (2014-2015) больше всего антизападных посланий (32,7%) по-прежнему касалось вопросов, связанных с идентичностью, правами человека, и ценностями.



А также, по исследованию, доминирует мнение, что Запад навязывает нам гомосексуализм, инцест, педофилию, зоофилию, развратный образ жизни, борется с национальной самобытностью, традициями, православием, и институтом семьи. В исследовании выявились случаи, когда православная Россия была представлена как противовес.



MDF отмечает, что по сравнению с прошлыми годами возросли послания, направленные против НАТО (20,1%). Кроме того, насаждалось мнение, что интеграция Грузии в НАТО приведет к потере оккупированных территорий, Абхазии и Самачабло.



По исследованию, заявления против Запада составляли 20%, Соединенных Штатов Америки -13,5%, Евросоюза – 8,9%, а против местных и международных неправительственных организаций – 4,9%.

Кроме того, в исследовании говорится, что делались призывы о запрещении финансирования неправительственных организаций из заграницы, и международных организаций. В таком случае примером считалась Россия. MDF разделил антизападные СМИ на две группы: с одной стороны откровенно кремлевские издания ("Грузия и мир", "Сакинформ", "Politicano"), а с другой стороны анти либеральные, этнонационалистские платформы (TV "Объектив", "Асавал-Дасавали", "Алия"). В исследовании оговорится, что их послания являются идентичными.



Согласно исследованию, правящая коалиция "Грузинская мечта" представляла собой гибридное объединение, поскольку в 2016 году входящие в нее субъекты делали заявления, противоречащие официально объявленному властью прозападному курсу. В исследовании сказано, что послания "Демократического движения - единая Грузия" и "Грузинской мечты" против НАТО, как количественно, так и качественно, являются идентичными.



Исследование было осуществлено по партнерству с Ассоциацией ООН Грузии (UNAG), в рамках программы "Поддержка толерантности, гражданского сознания, и интеграции" Международного агентства развития (USAID).

















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