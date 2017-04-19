MDF: Партии, политики, и лица духовенства, проводящие антизападную пропаганду

19.04.2017 13:11 Фонд развития СМИ (MDF) назвал политические партии, политиков, общественных организаций, представителей общества, и лиц духовенства, проводящих антизападную пропаганду.



Согласно исследованию, в 2016 году особенно отличались антизападной риторикой представители духовенства, а среди политиков представители "Альянса патриотов". В исследовании говорится о гибридности "Грузинской мечты". По исследованию Фонда развития СМИ, среди т.н. "кремлевских партий": "Демократическое движение-за единую Грузию", "Тамаз Мечиаури - за единую Грузию", "Социалистическая Грузия", "Промышленность спасет Грузию", "Центристы", "Левый альянс", "Наша родина", и "Картули даси".



Среди т.н. антилиберальных, этнонационалистских партий позиционируют "Альянс патриотов" и "Национальные", а "Грузинская мечта" считается т.н. "гибридным объединением".



"Из партий самое большое количество антизападных посылов приходится на "Демократическое движение - единая Грузия", и связанное с ним "Народное собрание" (96). Следующие "Тамаз Мечиаури - за единую Грузию" (55), а также "Валерий Кварацхелия- социалистическая Грузия" (44), за ними следует "Грузинская мечта" (43), затем "Альянс патриотов" (40), "Картули даси (23), "Национальные" (12), "Промышленность спасет Грузию" (12), "Наша родина" (11), "Центристы" 11, "Белые (9), "Левый альянс"(9). В разное время в общем итоге 7 заявлений, носящих антизападную пропаганду, сделали "Традиционалисты", "Национальный форум", и "Свободная Грузия"- заявляют в Фонде развития СМИ.



Среди политиков, проводящих антизападную пропаганду, MDF назвал Нану Девдариани, Гоги Топадзе, Дмитрия Лорткипанидзе, Гию Бурджанадзе, Элизбара Джавелидзе, Давида Тархан-Моурави, Георгия Маглакелидзе, Эмзара Квициани, Ирму Инашвили, Ирму Цхорагаули, Тамаза Мечиаури, Нукри Кантария, и Омара Нишнианидзе. Среди 5 общественных организаций, проводящих антизападную пропаганду, "Объединение правозащитников", "Евразийский институт", "Союз православных родителей", "Центр глобальных исследований", "Сталин".

Что касается представителей общества, по информации Фонда развития СМИ, антизападные настроения выражали зрители "Объектива" в формате телефонного включения.



"В формате антизападного наратива часто появлялись бизнесмен Леван Васадзе, и политолог Александр Чачия. А также антизападный наратив развивали Резо Амашукели, Гамлет Чипашвили, Сосо Цинцадзе, Михаил Цагарели, и Гиви Сохмашвили.

















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