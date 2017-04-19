СГБ: Российский военный контингент на оккупированных территориях представляет главную угрозу для Грузии

19.04.2017 17:40 Существование оккупированных территорий, размещенный там российский военный контингент представляет главную угрозу для государства. А также серьезным вызовом является существующая в этих регионах тяжелая криминогенная ситуация, дискриминация этнически грузинского населения, незаконное задержание наших граждан, процесс т.н. бордеризации, ограничение доступности свободного передвижения и образования, интенсивные военные учения - заявил руководитель Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури в ходе представления отчета службы в парламенте.



По словам Гомелаури, процессы, развитые в последние годы в мире и регионе, значительно изменили среду безопасности Грузии.



"С учетом этого, в отчетный период к приоритетам службы относилась работа над проблемами, вызванными оккупацией территорий Грузии, и сдерживание исходящих от них угроз, охрана конституционного порядка, осуществление контрразведывательной деятельности в ответ иностранной разведывательной деятельности, борьба против распространения терроризма, и оружия и материалов массового уничтожения, обеспечение химической, биологической, радиационной, и ядерной безопасности, борьба против коррупции и чиновничьего преступления, развитие аналитических средств и материально-технического ресурса, углубление межведомственной координации, и международного сотрудничества"- заявил Вахтанг Гомелаури.



По словам руководителя СГБ, существование оккупированных территорий, размещенный там российский военный контингент является главной угрозой для государства.



"А также серьезным вызовом является тяжелая криминальная обстановка, существующая в этих регионах, дискриминация этнически грузинского населения, незаконное задержание наших граждан, процесс т.н. бордеризации, ограничение доступности свободного передвижения и образования, интенсивные военные учения.



В отчетный период Служба вела мониторинг существующего на месте положения, и осуществляла соответствующие мероприятия, участвовала в разработке и осуществлении шагов, направленных против аннексии и оккупации. В женевских международных дискуссиях наши представители информировали участников о положении в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации с точки зрения безопасности"- заявил Вахтанг Гомелаури.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

