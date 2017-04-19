Коррумпированные чиновники представляют потенциальную цель иностранных спецслужб - СГБ

19.04.2017 18:13 Коррумпированные государственные чиновники представляют потенциальную цель преступных группировок и иностранных спецслужб - заявил руководитель Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури в ходе представления ежегодного отчета службы в парламенте. По словам Гомелаури, в антикоррупционном агентстве СГБ с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно возбуждено следствие о предположительных коррупционных преступлениях по 47 уголовным делам.



"В обеспечении государственной безопасности решающее значение придается борьбе против коррупции. Существование коррупции в государственных ведомствах вызывает потерю доверия граждан к государству, мешает демократическому развитию государства, и исправному функционированию его институтов. В то же время коррумпированные публичные чиновники являются потенциальной целью преступных группировок и иностранных спецслужб.



В антикоррупционном агентстве Службы государственной безопасности Грузии с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно началось следствие о предположительных коррупционных преступлениях по 47 уголовным делам, в том числе за получение взятки - 22, дачу взятки - 2, мошенничество – 8, коммерческий подкуп -5, злоупотребление служебными полномочиями – 4, хищение или растрата - 2, служебная халатность – 2, и по другим отдельным преступлениям. В виде обвиняемых к уголовной ответственности были привлечены 59 лиц"- заявил Вахтанг Гомелаури.

















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