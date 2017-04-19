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Несколько граждан Грузии находятся в Сирии и Ираке с террористическими целями - СГБ
19.04.2017 19:53
В настоящее время еще несколько наших граждан с террористическими целями находятся в Сирии и Ираке» заявил руководитель Службы госбезопасности Грузи (СГБ) Вахтанг Гомелаури, выступая в парламенте в Кутаиси с ежегодным отчетом.
По его словам, СГБ Грузии особое внимание в своей деятельности уделяет вопросам борьбы с терроризмом.
"Согласно нашим данным, в прошлом году существенно снизилось количество наших граждан, пытающихся включиться в террористическую деятельность в рядах "Исламского государства" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Этому способствовало выявление и задержание лиц, вербовавших наших граждан для отправки за границу. Мы возбудили девять уголовных дел", - сообщил он, выступая в парламенте с отчетом о проделанной в 2016 году работе.
"В настоящее время еще несколько наших граждан с террористическими целями находятся в Сирии и Ираке. Против них мы начали уголовное преследование", - сказал В.Гомелаури.
По его словам, в выявлении грузинских граждан, находящихся в рядах ИГ спецслужбам Грузии помогают и коллеги стран-партнеров. "Со стороны иностранных коллег нам предоставляется оперативная информация и об иностранных гражданах, числящихся в террористических организациях или имеющих с ними связь, желающих использовать территорию Грузии в качестве транзита. По контртеррористическому направлению на пограничный контроль нами были взяты около 1500 иностранных граждан, а 750 запрещен въезд в Грузию", - сообщил Гомелаури.
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