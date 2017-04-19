Спецслужбы не подбрасывали цианид протоиерею Мамаладзе - глава СГБ

19.04.2017 23:57 Глава Службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури категорически опроверг информацию о том, что сотрудники СГБ подбросили ядовитое вещество протоиерею Георгию Мамаладзе, арестованному по обвинению в подготовке убийства Шорены Тетруашвили — секретаря-референта Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.



«К сожалению, службу госбезопасности во многом обвиняют, порой и в том, что они якобы подбросили цианид. Конечно же, я это опровергаю. Это глупость. У нас не было никакого соприкосновения во время задержания. Там были люди, которые задерживали и можно изъять протокол о задержании. Никто ничего не скрывает», — сказал Гомелаури журналистам.



Глава СГБ утверждает, что в деле о задержании Георгия Мамаладзе его служба ограничилась лишь ведением тайной слежки за Георгием Мамаладзе.



Сам находящийся в тюрьме Георгий Мамаладзе недавно через телекомпанию «Рустави-2» распространил письмо, в котором заявил, что цианид ему подкинули, но не сотрудники прокуратуры.



Протоиерея Мамаладзе задержали 10 февраля в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где в этом время находился на лечении патриарх. По информации прокуратуры, в его багаже обнаружили цианид натрия, а в квартире кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.



Спустя 12 дней после задержания Мамаладзе главный редактор газеты «Хроника Плюс» Элисо Киладзе распространила информацию о том, что именно сотрудники СГБ подложили в багаж священника цианид.



В обществе муссировались разные версии того, на кого планировалось покушение. Исходя из интересов следствия, прокуратура долгое время не разглашала детали дела и запретила делать это стороне защиты.



Предварительное судебное слушание в Тбилисском городском суде по деле протоиерея назначено на 5 мая. Адвокаты священника готовят иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Они считают, что прокуратура Грузии нарушила принцип состязательности сторон в суде, принудив адвокатов подписать обязательство о неразглашении деталей дела.















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