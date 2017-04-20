МВД изъяло в Западной Грузии незаконное огнестрельное оружие

20.04.2017 11:41 МВД изъяло в регионе Самегрело противозаконное огнестрельное оружие, - об этом говорится в сообщении правоохранительного ведомства.



По их информации, сотрудники зугдидского районного управления департамента полиции МВД по Самегрело-Верхней Сванетии в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий задержали С.Ч. 1988 года рождения по обвинению в противоправном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.



По информации МВД, при обыске автомобиля задержанного правоохранители изъяли автоматическое огнестрельное оружие АК-74, 1 магазин и 7 боевых патронов. Задержанный признает свою вину.

Следствие ведется по факту противоправного приобретения-хранения-ношения огнестрельного оружия и боеприпасов (2-я и 3-я части статьи 236 УК Грузии).















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