На факте дачи взятки следственный департамент Министерства по исполнению наказаний задержал одно лицо

20.04.2017 14:24 Следственный департамент Министерства по исполнению наказаний и пробации Грузии задержал гражданина И.К. за дачу взятки чиновнику. Об этом «IPN» сообщили в министерстве по исполнению наказаний и пробации.



По информации ведомства, следствие установило, что И.К. взамен на освобождение от бесплатных общественно полезных работ предложил офицеру тбилисского бюро пробации ЮЛПП Национального агентства по исполнению нетюремных наказаний и пробации В.Т. в качестве взятки денежную сумму в размере 1000 лари.



Следствие по делу ведется по 2-й части статьи 339 УК Грузии, что подразумевает дачу взятки чиновнику за совершение им незаконных действий и наказывается штрафом или лишением свободы на срок от четырех до семи лет.



Следствие ведет восточное управление следственного департамента министерства по исполнению наказаний и пробации.















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