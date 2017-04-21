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Гражданин России подозревается в нападении на автобус фк «Боруссия» в Германии


21.04.2017   12:01
В Германии полиция задержала гражданина России, которого подозревают в причастности к нападению на автобус футбольной команды "Боруссия" в Дортмунде, сообщает Bild со ссылкой на заявление прокуратуры.

По данным ведомства, человек по имени Сергей рассчитывал на то, что стоимость акций "Боруссии" упадет после нападения на футболистов. Как сообщает источник Bild, подозреваемый мог дистанционно активировать взрывное устройство из гостиницы, в которой остановилась команда.

Вечером 11 апреля около автобуса с футболистами взорвались три самодельные бомбы, начиненные мелкими металлическими предметами. Пострадал защитник "Боруссии" – испанец Марк Бартра.

На следующий день в полиции заявили о задержании подозреваемого, предположительно связанного с исламистами. Также появились сообщения о найденной у места взрыва записке, в которой говорится, что атака совершена "именем Аллаха", и что германские самолеты в Сирии убивают мусульман.

Прокуратура объявила, что считает нападение террористическим.






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