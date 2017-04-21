Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На приемную ФСБ в Хабаровске совершено вооруженное нападение


21.04.2017   17:02
В Хабаровске неизвестный устроил стрельбу в приемной регионального управления ФСБ.

В результате погиб сотрудник ФСБ и посетитель. Один человек ранен, сообщает ТАСС. Преступник был убит.

РИА «Новости» уточняет, что инцидент произошел в 17:02 по местному времени. В приемную управления вошел неизвестный и, не пересекая зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший убит ответным огнем, информирует «Росбалт».

Напавшим на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю был местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, нападавший уничтожен.

"Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена — это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе. Оперативно-следственные действия продолжаются", — цитирует сообщение РИА Новости.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительная компания из Турции планирует инвестировать в Грузии
Премьер Грузии: порт Анаклия станет частью Шелкового пути
Автопарк в Грузии вырос на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Украинский журналист разоблачил главное оправдание агрессии Кремля против Грузии
Грузия, Вашингтон и Брюссель не согласятся на возобновление транзита грузов через Абхазию в Армению - Гела Васадзе
Глава МИД Грузии о реинтеграции и открытии ЖД через Абхазию
Абхазия должна вернуться в Грузию - и.о. посла США в Грузии
Лавров: Россия не против возобновления транзита через Абхазию в Армению
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Северной Осетии депутаты выступили против роста штрафа за отказ в предоставлении
«Мемориал» признал политзаключенным дагестанского исламского активиста Магомедова
В Ереване проходит акция протеста сотрудников ярмарок
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна