На приемную ФСБ в Хабаровске совершено вооруженное нападение

21.04.2017 17:02 В Хабаровске неизвестный устроил стрельбу в приемной регионального управления ФСБ.



В результате погиб сотрудник ФСБ и посетитель. Один человек ранен, сообщает ТАСС. Преступник был убит.



РИА «Новости» уточняет, что инцидент произошел в 17:02 по местному времени. В приемную управления вошел неизвестный и, не пересекая зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший убит ответным огнем, информирует «Росбалт».



Напавшим на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю был местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.



Ранее сообщалось, что сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, нападавший уничтожен.



"Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена — это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе. Оперативно-следственные действия продолжаются", — цитирует сообщение РИА Новости.















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