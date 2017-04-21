Шесть граждан привлечены к ответственности за незаконное размещение игорных автоматов

21.04.2017 17:09 По заявлению следственной службы Министерства финансов Грузии, правоохранители выявили факты незаконной предпринимательской деятельности в Шида Картли и регионах Аджарии.



По заявлению ведомства, шесть граждан Грузии привлечены к уголовной ответственности по факту незаконного размещения и функционирования игорных автоматов.



"Следствием, проведенным по делу, установлено, что в городе Хашури, Батуми, и Кобулети, на рынках и в многолюдных местах у разных лиц без соответствующего разрешения были размещены игорные аппараты кустарного изготовления, что по принципу случайности давало гражданам мизерный выигрыш, а владельцы получали незаконную прибыль в большом размере.



Согласно постановлению правительства Грузии, годовая ставка сбора разрешения для размещения игорных аппаратов составляет 100 000 лари, соответственно, в результате преступной деятельности обвиняемых государственному бюджету был нанесен значительный финансовый урон. Следственная служба в качестве вещественного доказательства в целом изъяла 20 единиц игорных аппаратов.



Ведется следствие по делу по части первой статьи 192 УК Грузии, что предусматривает пресечение свободы сроком до 3 лет"- заявила Следственная служба Министерства финансов.

















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