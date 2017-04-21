Из Афганистана вернулась часть военнослужащих III пехотной бригады

21.04.2017 18:54 32-й батальон III пехотной бригады вооруженных сил Грузии успешно закончил миротворческую миссию в Афганистане, и возвращается на родину без потерь.



Сегодня на военном аэродроме Алексеевки первый поток 32-го батальона встречали министр обороны Леван Изория, заместитель посла США в Грузии Николас Берлинер, первый заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил, полковник Николоз Джанджгава, и командир Национальной гвардии, бригадный генерал Леван Гамкрелидзе.



По информации министерства, министр обороны обратился с речью к вернувшимся на родину грузинским военным, и лично поблагодарил за успешно выполненную миротворческую миссию.



По информации Минобороны, вместе с 32-м батальоном на родину вернулись также 4-ый взвод Национальной гвардии, и личный состав подразделения военной полиции.



Грузинские военнослужащие в рамках миссии "Твердой поддержки" в течение семи месяцев выполняли задачи охраны авиационной базы Баграм, и сил безопасности в провинции Парван в Афганистане.



В рамках миротворческой миссии грузинское подразделение осуществило в ареале действия немало гуманитарных операций в поддержку местного населения.



23-й батальон II пехотной бригады в порядке ротации заменил 32-й батальон III пехотной бригады вооруженных сил Грузии. Личный состав 32-го батальона в ближайшие дни поэтапно полностью вернется на родину.

















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