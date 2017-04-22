Истребители НАТО в 2016 году поднимались по тревоге рекордные 870 раз

22.04.2017 19:01 Самолеты-перехватчики стран-членов НАТО в 2016 году совершили невиданное с момента завершения "холодной войны" количество вылетов по тревоге, большинство из которых из-за действий российской авиации, сообщает DW.



"В прошлом году самолеты-перехватчики стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) совершили всего 870 вылетов по тревоге... Подавляющее большинство зарегистрированных в течение 2016 года случаев, когда боевые самолеты НАТО поднимались в небо по тревоге, спровоцировали действия российской авиации. Таких случаев насчитали 780", - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что остальные - 90 случаев - приходились на боевые самолеты других государств, не являющихся членами Альянса, или на пассажирские и грузовые самолеты, которые не были сразу идентифицированы.



Примечательно, в течение 2015 года аналогичных случаев вылетов самолетов-перехватчиков НАТО по тревоге было почти вдвое меньше - 410.



Как сообщалось, разведывательные самолеты ВВС Великобритании, НАТО и Швеции в среду 19 апреля совершили подлеты к российским границам на юге Балтики для выполнения оперативных заданий.















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