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Два человека задержаны по обвинению в организации батумских событий


24.04.2017   10:43
В связи с батумскими событиями правоохранители задержали Мераба Гогоберидзе и Ираклия Чхвиркия.

Как сообщает МВД, на основании распоряжения батумского городского суда сотрудники управления детективов департамента полиции Аджарии по обвинению в организации группового насилия и руководстве им задержали двух лиц - М.Г. 1985 года рождения и И.Ч. 1987 года рождения.

По их информации, они обвиняются в преступлении по 1-й части статьи 225 УК Грузии, что подразумевает организацию группового насилия и руководство им, что сопровождается насилием, погромами, повреждением или уничтожением чужих вещей, применением оружия, сопротивлением представителям власти с применением оружия или нападением на них.






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