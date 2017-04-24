Военная полиция арестовала трех человек за вымогательство у семьи военнослужащего

24.04.2017 15:43 Сотрудники департамента Военной полиции министерства обороны, а также прокуратуры Грузии арестовали трех человек за попытку мошенничества, сообщает министерство обороны Грузии.



Следствие утверждает, что обвиняемые пытались завладеть денежной суммой семьи одного из военнослужащих. Злоумышленники действовали тайно под вымышленными именами. Официальные источники не разглашают детали дела.



«Департамент Военной полиции министерства обороны Грузии сделает все для того, чтобы права каждого военнослужащего и членов его семьи были защищены», — так прокомментировал задержание глава департамента Военной полиции Давид Кариаули.



Уголовное дело возбуждено по статье «попытка мошенничества, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», что карается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.



Тбилисский городской суд по ходатайству прокуратуры уже отправил всех обвиняемых в заключение на время следствия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

