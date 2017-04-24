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Украина и Азербайджан активизируют оборонное сотрудничество


24.04.2017   18:02
Украина и Азербайджан имеют значительный потенциал в сфере военно-технического сотрудничества и планируют его активизировать ради создания совместных проектов в оборонно-промышленном комплексе.Об этом рассказал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский по итогам своего визита в Азербайджанскую Республику, где он провел встречи с первым заместителем Премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым, руководством ведущих предприятий ОПК и авиастроения, сообщает пресс-служба СНБО.

"Азербайджанская Республика является важным и перспективным партнером Украины в сфере военно-технического сотрудничества. Я уверен, что потенциал наших стран в сфере ВТС позволяет укрепить имеющееся сотрудничество и работать в направлении ее развития и перспектив, особенно в отрасли авиастроения", - отметил Гладковский.

Он отметил, что Украине и Азербайджану стоит интенсифицировать контакты на уровне предприятий оборонно-промышленного комплекса ради создания совместных проектов в сфере ОПК.

"Наши страны имеют значительный опыт, чтобы наработать общие разработки в оборонной сфере не только для внутреннего потребителя, но и для внешних рынков", - сказал первый заместитель секретаря СНБО.







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