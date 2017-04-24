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Грузинские военные совершенствуют способности ведения гибридной войны
24.04.2017 19:55
На территории IV механизированной бригады в Вазиани начались межведомственные командно-штабные учения "Инфо 2017". Целью учений является усовершенствование принципов ведения и координации информационных операций в условиях гибридной войны.
Командно-штабное учение, организованное Департаментом оперативной планировки J-3 Генерального штаба, третий раз проводится в текущем году. К участникам учений с речью обратился заместитель начальника Департамента оперативной планировки J-3, полковник Леван Берия, и пожелал им успехов.
Участников "Инфо 2017" благословил главный наставник вооруженных сил отец Давид Лондаридзе.
"Инфо 2017" является подготовительным этапом командно-штабных учений "Дидгори 2017".
В учениях участвовали представители Министерства обороны Грузии и разных служб Генерального штаба, ЮЛПП Бюро кибер безопасности, Министерства внутренних дел, Службы разведки Грузии, Службы государственной безопасности, Совета национальной безопасности, Агентства обмена данными, Совета кризисов и национальной безопасности.
После завершения недельных учений участникам передадут соответствующие сертификаты.
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