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НТЦ «Дельта» начал сотрудничество с НАТО


24.04.2017   20:46
В результате тесного сотрудничества научно-технического центра "Дельта" и союзнического офиса НАТО в Тбилиси проводится первый курс региональной энергетической безопасности.

24-28 апреля текущего года в результате тесного сотрудничества Центра энергобезопасности НАТО, "Naval Postgraduate School" Соединенных Штатов Америки, ЮЛПП Военно-технического центра "Дельта", и союзнического офиса НАТО в Тбилиси проводится первый курс региональной энерго безопасности.

Курс преследует целью повышение узнаваемости значения энергетической безопасности в закавказском регионе, и определение роли союзнического офиса НАТО в развитии сферы энергетической безопасности. Целевой группой курса являются представители соответствующих ведомств Грузии, которые распространят в своих ведомствах опыт, полученный в ходе курса.

В частности, участниками первого курса региональной энергобезопасности являются представители Министерства обороны Грузии, Министерства внутренних дел, Министерства энергетики, Министерства иностранных дел, Института общественных дел Грузии (GIPA), Союзнического офиса НАТО в Грузии, Агентства охраны окружающей среды, Совета государственной безопасности и управления кризисов, Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов.







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