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Растущая милитаризация со стороны России увеличивает риск возобновления военной агрессии
24.04.2017 21:25
Оформление Россией т.н. союзнических соглашений с де-факто правительствами Абхазии и Цхинвальского региона, растущая милитаризация и отсутствие на данных территориях международных миротворческих сил увеличивает риск провокаций и возобновления военной агрессии, - об этом говорится в документе стратегического обзора обороны на 2017-2020 гг., разработанном Министерством обороны и утвержденном правительством Грузии.
Документ стратегического обзора обороны определяет направления развития структурных, институциональных и оперативных возможностей Министерства обороны и Вооруженных сил; описывает существующую ситуацию, содержит обзор угроз и вызовов.
В документе рассматривается среда безопасности Грузии в локальном, региональном и глобальном разрезе. В данном контексте в локальном разрезе говорится об угрозах со стороны Российской Федерации.
«В августе 2008 года осуществленная Российской Федерацией военная агрессия, оккупация Абхазии и Цхинвальского региона и размещение на территории Грузии российских оккупационных сил и военной инфраструктуры значительно ухудшили среду безопасности страны. Признание Российской Федерацией независимости Абхазии и Цхинвальского региона и продолжение т.н. ползучей оккупации нарушают суверенитет Грузии и нормы международного права и грубо нарушают фундаментальные права местного населения. Оформление со стороны Российской Федерации т.н.союзнических соглашений с де-факто правительствами Абхазской автономной республики и Цхинвальского региона, растущая милитаризация и отсутствие на данных территориях международных миротворческих сил увеличивает риск провокаций и возобновления военной агрессии. Кроме военных угроз, ситуация, создавшаяся на оккупированных территориях, создает почву для распространения транснациональной/организованной преступности», - говорится в документе.
Кроме того, согласно обзору, вызовом для безопасности Грузии остается использование со стороны Кремля экономических рычагов и инструментов «мягкой силы» в ущерб национальным интересам страны.
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