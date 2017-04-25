Минобороны Грузии опубликовало Стратегический обзор обороны за 2017-2020 гг.

25.04.2017 22:36 Министерство обороны Грузии 24 апреля опубликовало Стратегический обзор обороны за 2017-2020 гг.



Документ определяет направления Министерства обороны и Вооруженных сил, а также модель структуры Вооруженных сил к 2020 г.



Это уже третий документ, который был опубликован Министерством обороны Грузии. Первые два документы были опубликованы в 2007 и 2012 гг.



Согласно опубликованному 24 апреля документу, первый документ Стратегического обзора обороны, разработка которого завершилась в 2007 году, опирался на «методологии, основанной на возможностях». Однако, война с Россией 2008 года изменила политику Грузии, в результате чего, разработанный в 2012 году второй документ опирался на «методологии, основанной на угрозах», и основной акцент уделял угрозам со стороны России, исходящих из оккупированных ею регионов Грузии.



Стратегический обзор обороны был разработан рабочей группой, в которую входили также представители других государственных структур, а также иностранные эксперты.



Стоящие перед Грузией угрозы



В Стратегическом обзоре обороны 2017-2020 гг. говорится, что «главным фактором планирования национальной обороны и безопасности вновь остается исходящая от Российской Федерации угроза».



Согласно документу, агрессивная внешняя политика РФ представляет «особую угрозу для среды безопасности Грузии».



«Готовность РФ к нарушению суверенитета соседних стран путем игнорирования норм международного права, открытой военной агрессии и гибридных методов, остается главным вызовом для безопасности. Возрастающая милитаризация РФ, модернизация вооруженных сил и попытки укрепления влияния в регионе увеличивают риск продолжения агрессии, что четко было продемонстрировано во время аннексии Крыма и развивающихся в Восточной Украине событий», - говорится в документе, согласно которому, одна из стратегических целей России состоит в получении контроля над энергоресурсами региона и их распределением.



Авторы документа отмечают, что дальнейшее усиление Южного военного округа и своих военно-морских возможностей на Черном море со стороны России «ослабит доступ запада к Кавказскому региону и, соответственно, снижает его возможности сбалансировать Россию».



Документ акцентирует внимание на угрозах, связанных с российской оккупацией, в том числе, о «возрастающей милитаризации» оккупированных регионов Грузии, «оформлении т.н. союзнических договоров» Москвой с Сухуми и цхинвали и отсутствии международных миротворческих сил на этих территориях, что «повышает риск роста провокаций и возобновления военной агрессии».



В документе подчеркивается угроза новой широкомасштабной военной агрессии против Грузии, которая сохранится и в период 2017-2020 гг., «в условиях невыполнения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и присутствия российских вооруженных сил на оккупированных территориях».



«Россия продолжит усилия по ослаблению национального единства и гражданского согласия Грузии, разжиганию вражды между этническими и религиозными группами и по направлению создания управляемой дестабилизации. Кремль особое внимание обратит усилению элементов «мягкой силы», чтобы обеспечить ослабление государственных институтов, усилить пророссийские общественные и политические группы и произвести дискредитацию западного внешнеполитического курса», - говорится в документе.



Политика обороны Грузии



Целью Министерства обороны в 2017-2020 гг. является развитие системы обороны, которая в случае агрессии «будет готова к обеспечению обороны страны и не даст возможности противнику легко достигнуть намеченной задачи». В документе говорится, что достижение этой цели будет содействовать национальной безопасности страны «наряду с дипломатическими, экономическими и информационными сдерживающими факторами».



Документ предусматривает принятие Вооруженными силами Грузии принципа тотальной обороны, который подразумевает «обеспечение обороны на всей территории страны, с полными национальными усилиями, с использованием, как военных, так и гражданских ресурсов».



Подход тотальной обороны также предусматривает, «продолжение сопротивления, как конвенционными, так и не конвенционными путями».



Документ считает резерв и обязательную военную службу важными элементами подхода тотальной обороны, которые «в кризисной/военной обстановке поддержут активный компонент Вооруженных сил».



Возобновление призыва на срочную военную службу Министерство обороны считает возможным именно в рамках подхода тотальной обороны. Обновленная система военной обязанности требует качественного улучшения существующего наследства, что подразумевает проведение полноценного курса боевой подготовки для призывников, а также соответствующее социальное и финансовое обеспечение, - говорится в документе.



Противовоздушная оборона является еще одним элементов национальной системы обороны, которая в документе упоминается, как важнейший фактор.



«Российско-грузинская война 2008 года четко показала, что Вооруженные силы не обладают соответствующей системой ПВО, а их авиационные элементы не обеспечивают оперативные требования в случае широкомасштабной агрессии. В будущем для нейтрализации агрессии критически важно улучшить возможности элементов ПВО современными средствами воздушного наблюдения и ПВО», - говорится в документе.



Согласно документу, с учетом ограниченных финансовых ресурсов, приоритет политики обороны должен быть присвоен «реализации тех мероприятий, которые будут содействовать повышению готовности Вооруженных сил». Кроме того, приоритетом остается также поэтапная реконструкция оборонного бюджета для достижения стандартов НАТО, где расходы на персонал должны составлять не более 50%, а на закупку вооружений, не менее 20%.



Авторы документа не ждут каких-либо важных изменений в расходах на оборону в данный период и заявляют, что они «будут сохранены в рамках 2% ВВП».



«Финансирование новых проектов в сфере обороны (ПВО, мобилизация резерва и система резерва, транспортные и боевые вертолеты, противотанковые возможности и др) может быть добавлено в бюджет обороны», - отмечается в документе.



Еще одним приоритетом, который предусматривается в документе, является развитие сотрудничества Грузии с партнерами. Успешное осуществление поддерживаемой Соединенными Штатами «Программы готовности обороны Грузии» обеспечит усиление боеспособности ВС Грузии и повышение уровня боевой готовности, - говорится в документе.



В нем также отмечается, что Грузия продолжит участие в международных миссиях НАТО и международных учениях, а также участие в Силах быстрого реагирования НАТО.



Также предусматривается участие Грузии в миссиях Евросоюза и ООН.



По информации Министерства обороны, существующие риски в отношении безопасности Грузии «в определенной степени сокращает увеличение количества и масштабов учений, проводящихся под эгидой НАТО и в формате двустороннего сотрудничества».



«Такие учения, как Agile Spirit, Noble Partner и NATO-GEO EX 16, подчеркивают готовность партнеров Грузии быть представленными в Грузии и содействовать повышению взаимосовместимости с альянсом», - говорится в документе.



Документ подчеркивает приоритет Грузии по сотрудничеству со странами членами и партнерами НАТО «по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в на Черном море и Кавказском регионе».



Система политики национальной безопасности



Стратегический обзор обороны является одним из компонентов системы документов национальной безопасности, разработанных государственными структурами Грузии.



Основными документаци политики национальной безопасности являются Концепция национальной безопасности и Оценка угроз. Первый формулирует основные ценности и интересы Грузии, а второй определяет угрозы и риски в отношении этих интересов.



Документ Национальной стратегии обороны ставит своей целью реагирование на военный компонент угроз, перечисленных в Оценке угроз. Стратегический обзор обороны определяет приоритеты развития Министерства обороны и Вооруженных сил и служит реализации целей Национальной стратегии обороны.



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