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На граждан Грузии в Германии приходится лишь 1,1% преступлений, совершенных иностранцами


26.04.2017   14:41
Согласно статистике преступлений, обнародованной министерством внутренних дел Германии в 2016 году иностранцы совершили 616 230 преступлений, из которых на граждан Грузии приходится 6 541 преступление (1,1%).

По этому показателю в первую тройку входят турки, румыны и поляки.

В отчете МВД Германии говорится, что в 2016 году в Германии было совершено 6 372 526 преступлений. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился на 0,7%. Частота совершения преступлений на 100 000 населения сократилась с 7797 до 7755.

Статистику преступлений МВД Германии опубликовало вчера, 25 апреля.






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